Україна завжди пам'ятатиме, що зробила для неї Словаччина, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подякував Словаччині за надану допомогу під час російської агресії і заявив, що Україна ніколи не забуде це.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кулеби в Twitter .

"Україна завжди буде пам'ятати, що зробили для нас наші словацькі друзі. Теплий прийом для українців, які рятуються від війни, гуманітарна допомога, постачання зброї, підтримка надання Україні статусу кандидата в члени ЄС і дозволу безмитного експорту в ЄС. Нам пощастило, що Словаччина є нашим сусідом", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба нещодавно провів телефонні переговори з міністром закордонних справ Великої Британії Ліз трас. Вони обговорили постачання зброї, нафтове ембарго і гарантії безпеки.

Ми також писали про те, що Кулеба подякував ПАРЄ за підтримку у створенні трибуналу проти Росії.

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