У Словаччині затримали підозрюваного в тероризмі українця

Українець перебував у розшуку Інтерполу

У Кошице (Словаччина) затримали підозрюваного в тероризмі українця, який перебував у міжнародному розшуку. Про це повідомляє місцеве видання noviny.sk.

Повідомляється, що у підозрюваного був угорський паспорт на чуже ім'я, а в Україні він розшукувався за серйозні злочини. Його затримали словацькі силовики у співпраці з Інтерполом.

"Він був затриманий на прохання українського Інтерполу. Підозрюваний близько двох років проживав у Кошице з фальшивими документами", - повідомив регіональний прокурор Мілан Филичко.

Зазначимо, у розслідуванні затриманий фігурує як Володимир Г., передбачається, що в минулому він брав участь у нападах на українських силовиків.

"Його підозрюють у заподіянні навмисної шкоди здоров'ю, погрозах вбивством, незаконному утриманні заручників, бандитизмі, тероризмі, нападі на посадових осіб та інших злочинах", - додав Филичко.

Крім того, затриманий міг постачати зброю незаконним збройним формуванням. У Словаччині йому загрожує до 15 років позбавлення волі, але на даний момент розглядається екстрадиція до України.

Фото: затримання українця (noviny.sk)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Інтерпол оголосив у розшук екс-директора Одеського НПЗ.