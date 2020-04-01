Перша смерть від коронавірусу підтверджена ще в одній країні

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Помер 60-річний чоловік, у якого була пневмонія

У Словаччині зафіксували першу смерть від коронавірусу. Про це повідомляє The Slovak Spectator.

Повідомляється, що померлому було 60 років. Він помер від пневмонії у себе вдома, через кілька днів після того, як його виписали з лікарні. Тест на коронавірус у лікарні йому не зробили.

За словами міністра охорони здоров'я Марека Крайчі, лікарня не повинна була б виписувати пацієнта з пневмонією.

"Ми розслідувати цю ситуацію, я не хочу робити поспішних висновків", - заявив він.

За станом на 1 квітня в Словаччині вже 400 підтверджених випадків коронавіруса.

Нагадаємо, у світі число заражених коронавірусом COVID-19 складає 859 тисяч 556 осіб станом на 7:00 ранку середи, 1 квітня (за київським часом). Кількість летальних випадків становить 42 тисяч 332 осіб у світі. Вилікувались на сьогодні вже 178 300 осіб.

Додамо, що в січні - лютому 2020 року Україна експортувала близько 640 тонн медичних масок. Так, 233 тонни медичних хірургічних масок вартістю 4,3 млн доларів виїхали в Німеччину, 104 тонни на 1,4 млн доларів - в Румунію, 94 тонни на 780 тисяч доларів - в Словаччину.