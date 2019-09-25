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В Індії розбився винищувач Міг-21

Новини » Надзвичайні події    25.09.2019 - 12:44
В Індії розбився винищувач Міг-21
Фото: місце катастрофи (twitter.com/htTweets)

Причини аварії поки не встановлені

Винищувач Міг-21 військово-повітряних сил Індії в середу, 25 вересня, зазнав аварії біля авіабази Гваліор (штат Мадхья-Прадеш). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hindustan Times.

Як повідомляється, винищувач виконував тренувальний політ. Він розбився через кілька хвилин після зльоту. Відзначається, що обом пілотам вдалося катапультуватися, їх життю та здоров'ю нічого не загрожує.

ВПС Індії поки ніяк не прокоментували даний інцидент.

Причини аварії поки не встановлені. Ведеться розслідування події.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 19 вересня у Франції розбився бельгійський винищувач F-16. Двоє пілотів літака залишилися неушкодженими. При цьому ударною хвилею пошкоджено фасад будинку, мешканців якого в результаті евакуювали.

Крім того, 1 вересня истребитель-бомбардувальник ВПС США F-18 розбився в Каліфорнії, в результаті чого постраждали 7 людей. Літак зазнав аварії біля військово-морської бази, розташованої приблизно в 200 км на північ від Лос-Анджелеса.

Також у Німеччині під час навчального польоту зіткнулися два бойові винищувачі Eurofighter. Інцидент стався в північносхідної землі Мекленбург-Передня Померанія. За даними видання, два винищувачі зіткнулися в повітрі під час тренувального польоту і розбилися.

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