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У Словаччині планують ввести передріздвяний локдаун

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Понеділок 22 листопада 2021 16:31
У Словаччині планують ввести передріздвяний локдаун Фото: у Словаччині планують ввести передріздвяний локдаун (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр охорони здоров'я Словаччини Володимир Ленгварський має намір запропонувати ввести локдаун по всій території країни. Жорсткий карантин може тривати в країні близько трьох тижнів і завершитися перед Різдвом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aktuality.

За його словами, Словаччина повинна прийняти локдаун і припинити його обговорювати. Термін локдауну повинен становити не більше трьох тижнів. Якщо він буде прийнятий в найближчі кілька днів, то може бути реалізований до Різдва.

При цьому міністр підкреслив, що це буде перший раунд локдауну, і в залежності від епідситуації в країні, він може бути продовжений.

"Міністр охорони здоров'я Володимир Ленгварський представить пропозицію щодо посилення заходів. Надзвичайний стан все ще діє, тому міністр охорони здоров'я знову підніме питання про його введення. Його форма ще буде обговорюватися з усіма зацікавленими сторонами. В інтересах справедливості стосовно партнерів, ми будемо інформувати всебічно після обговорення всіх деталей, в тому числі з урядом Словаччини", - сказала Зузана Еліашова, прес-секретар Міністерства охорони здоров'я Словаччини.

Рішення про введення локдауну буде приймати уряд і, можливо, парламент. Засідання Кабінету Міністрів заплановано на середу, 24 листопада.

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