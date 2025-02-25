В Словакии заявили, что Украина должна вернуть 3,5 млрд евро помощи

Заместитель спикера Национального совета Словакии Андрей Данко заявил, что Украина должна вернуть стране 3,5 миллиарда евро. По его словам, именно столько предыдущие правительства предоставили украинцам в виде помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода", которое цитирует видеообращение Андрея Данко.
В своем обращении председатель Словацкой национальной партии Данко упомянул о соглашении по украинским полезным ископаемым, которое готовят между Украиной и США. Политик подчеркнул, что Трамп хочет вернуть деньги, которые администрация Байдена выделяла на помощь.
"Если немцы, французы и американцы будут просить вернуть средства, то Словакия не может молчать", - подчеркнул Данко.
Политик утверждает, что спустя три года после вторжения России в Украину люди, мол, начинают прозревать.
"Украина использовала этот конфликт, чтобы получить финансовую помощь, которую они часто разворовывали", - считает словацкий политик.
Напомним, власти Словакии решили отказать Украине в предоставлении новой военной помощи в октябре 2023 года. Тогда правительство страны возглавил пророссийский премьер-министр Роберт Фицо. Он заявил, что не только остановит военные поставки в Украину, но и не будет поддерживать санкции против России.
Вашингтон предложил Украине соглашение по редкоземельным металлам, которое предусматривало создание специального фонда на 500 млрд долларов. Именно на нее ссылается Данко в своем обращении.
США планировали получить экономические и управленческие права в этом фонде, а доходы от продажи ресурсов должны были бы использоваться как способ "возмещения" американской помощи. Владимир Зеленский подчеркнул, что объем поддержки со стороны США составил 100 млрд долларов и она не может считаться долгом.
По данным NBC News, у Трампа предлагали Украине передать США 50% прав на редкоземельные металлы, а также выразили готовность разместить американские войска для охраны ископаемых.
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина вчера заявила, что переговоры между Украиной и США по этому вопросу находятся на финальной стадии.
В то же время Axios узнал новые детали драфта соглашения между США и Украиной по "редкоземелью".