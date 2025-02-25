В Словакии заявили, что Украина должна вернуть 3,5 млрд евро помощи

В своем обращении председатель Словацкой национальной партии Данко упомянул о соглашении по украинским полезным ископаемым, которое готовят между Украиной и США. Политик подчеркнул, что Трамп хочет вернуть деньги, которые администрация Байдена выделяла на помощь.

"Если немцы, французы и американцы будут просить вернуть средства, то Словакия не может молчать", - подчеркнул Данко.

Политик утверждает, что спустя три года после вторжения России в Украину люди, мол, начинают прозревать.

"Украина использовала этот конфликт, чтобы получить финансовую помощь, которую они часто разворовывали", - считает словацкий политик.

Напомним, власти Словакии решили отказать Украине в предоставлении новой военной помощи в октябре 2023 года. Тогда правительство страны возглавил пророссийский премьер-министр Роберт Фицо. Он заявил, что не только остановит военные поставки в Украину, но и не будет поддерживать санкции против России.

Соглашение между Украиной и США

Вашингтон предложил Украине соглашение по редкоземельным металлам, которое предусматривало создание специального фонда на 500 млрд долларов. Именно на нее ссылается Данко в своем обращении.

США планировали получить экономические и управленческие права в этом фонде, а доходы от продажи ресурсов должны были бы использоваться как способ "возмещения" американской помощи. Владимир Зеленский подчеркнул, что объем поддержки со стороны США составил 100 млрд долларов и она не может считаться долгом.

По данным NBC News, у Трампа предлагали Украине передать США 50% прав на редкоземельные металлы, а также выразили готовность разместить американские войска для охраны ископаемых.