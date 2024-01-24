В Словакии заявили, что не будут разрывать с Украиной военные контракты

Соответствующее заявление Пеллегрини, который баллотируется в президенты Словакии, сделал вчера, 23 января, во время встречи с президентом Европарламента Робертой Мецолой.

Он заявил, что отношение Словакии к Украине следует оценивать по фактам, но не по заявлениям отдельных политиков. Пеллегрини напомнил, что страна продолжает оказывать Украине гуманитарную помощь и техническую поддержку, в частности в разминировании. Речь также шла о поставках по линии министерства здравоохранения страны.

Пеллегрини добавил, что Словакия не будет разрывать с Украиной частные военные контракты. Он напомнил, что боеприпасы для Украины также производят на полугосударственных предприятиях и объекты на востоке Словакии, где по инициативе Германии ремонтируют поврежденную украинскую военную технику, уничтожать не будут.

Однако спикер парламента подчеркнул, что Словакия не будет больше оказывать военную помощь со своих оборонных складов. Однако, по его словам, это не значит, что Словакия отворачивается от Украины.

Отношение Словакии к войне

Напомним, что Словакия с начала полномасштабной войны оказывала Украине военную помощь. В частности, страна передала самоходные установки Zuzana 2.

Однако в прошлом году риторика Словакии резко изменилась, когда правительство страны возглавил Роберт Фицо. Политик поддерживает позицию Венгрии по поводу уменьшения помощи Украине. Также Фицо заявил об отказе от военной помощи Украине.

Сегодня, 24 января, состоится встреча Роберта Фицо с премьером Украины Денисом Шмыгалем. Она придет в Ужгород, поскольку Фицо не захотел ехать в Киев.