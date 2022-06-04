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Словаччина відклала поставки гаубиць власної армії, щоб передати їх Україні

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Братислава, Субота 04 червня 2022 13:42
Словаччина відклала поставки гаубиць власної армії, щоб передати їх Україні Фото: Словаччина відклала поставки гаубиць власної армії, щоб передати їх Україні (flickr.com)
Автор: Валерія Поліщук

Словаччина віддасть пріоритет будь-яким подальшим поставкам озброєння Україні. Тому відклала поставки восьми гаубиць Zuzana 2 словацьким Збройним силам.

Про це заявила прес-секретар Міністерства оборони Словаччини Мартіна Кова-Какашчикова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aktuality.

"Неможливо визначити час, коли залишилися вісім гаубиць Zuzana 2 будуть поставлені Збройним силам Словацької Республіки, тому що якщо будуть подальші замовлення для України, ми будемо віддавати пріоритет їм", - заявила вона.

Купівля 25 гаубиць Zuzana 2 була схвалена урядом у 2018 році під час перебування на посаді міністра оборони Петра Гайдоша. Дата поставки кілька разів переносилася через пандемію. Останні вісім одиниць спочатку повинні були бути поставлені до середини грудня 2022 року.

Цього тижня державне акціонерне товариство "конструкція оборони", що перебуває у віданні Міністерства оборони, уклало контракт на комерційний продаж Україні восьми гаубиць Zuzana 2.

Міністр оборони Ярослав Над високо оцінив контракт, який надає Компанії "Конструкта" можливості для подальшого зростання. Він вважає це великим успіхом для словацької оборонної промисловості.

Самохідна гармата-гаубиця Zuzana 2 являє собою автономну артилерійську систему озброєння з самозарядкою, здатну забезпечити необхідний вогневий вплив для підтримки військ в наземних операціях.

Нагадаємо, напередодні Словаччина анонсувала передачу чергової партії зброї для України.

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