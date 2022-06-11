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Словаччина займеться модернізацією української військової техніки

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Братислава, Субота 11 червня 2022 00:41
Словаччина займеться модернізацією української військової техніки Словаччина займеться модернізацією української техніки (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Рмонтний завод в місті Молдава-над-Бодвоу на сході Словаччини буде не тільки ремонтувати, а й модернізувати українську військову техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsNow.

Найближчим часом підприємство виконає ремонт і модернізацію декількох десятків одиниць військової автомобільної техніки. Завод також ремонтує військову техніку для словацьких Збройних сил. Завдяки новому контракту кількість співробітників підприємства збільшиться з 60 до 150 осіб.

Раніше повідомлялося, що Словаччина віддасть пріоритет будь-яким подальшим поставкам озброєння Україні. Тому відклала поставки восьми гаубиць Zuzana 2 словацьким Збройним силам.

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