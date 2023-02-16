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Словакия не пропускает в страну немецкие гаубицы из Украины, которые требуют ремонта - СМИ

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Украина, Четверг 16 февраля 2023 18:53
Словакия не пропускает в страну немецкие гаубицы из Украины, которые требуют ремонта - СМИ Фото: Gepard (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Словакия неделями не пускает в свою страну оружие из Украины, которое должно там ремонтироваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Insider.

Словакия не пропускает оружие через границу в центр города, как сообщается, ссылаясь на нерешенные юридические вопросы, включая ввозную пошлину. Транспортные средства с 15 неисправными самоходными гаубицами ждут перед словацкой границей.

Утверждается, что для того, чтобы хотя бы частично разрядить обстановку, федеральное министерство обороны время от времени доставляло оружие в центр города через соседние страны ЕС. Издание сообщает, что это означает не только сотни километров обходных путей, но и, прежде всего, значительную потерю времени для ремонта.

Немецкая сторона признает, что некоторые юридические вопросы, касающиеся ремонтного центра, были потеряны из-за скорости, с которой было заключено соглашение в конце прошлого года. В Германии также частично ремонтируют ракетные системы MARS и установки Gepard.

Согласно информации Business Insider, после разных вмешательств со стороны федерального правительства на разных уровнях теперь также вмешался Олаф Шольц. В телефонном разговоре на прошлой неделе действующее правительство Словакии во главе с Эдуардом Хегером заверило канцлера Шольца, что теперь проблема будет решена в кратчайшие сроки.

В декабре сообщалось, что в Словакии начала работать база ремонта большой военной техники для Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что ремонтный завод в городе Молдавия-над-Бодвоу на востоке Словакии будет не только ремонтировать, но и модернизировать украинскую военную технику.

Германия возобновитпроизводство боеприпасов для зенитных установок Gepard, ранее переданных Украине. Берлин уже заключил договор с компанией Rheinmetall.

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