В Словакии подозревают россиян в умышленном повреждении истребителей для Украины

Российские технические специалисты могли преднамеренно повредить истребители МиГ-29 советского производства, которые Словакия передала Украине.
Об этом рассказал министр обороны Словакии Ярослав Надь, пишет РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.
"Они могли летать, но это не значит, что они также были способны сражаться. Украинцы приехали в Словакию за неделю до вылета, привезли запчасти и осмотрели самолеты", - рассказал министр.
Как пояснил министр, неисправности могли быть намеренно вызваны российскими техниками, которые в прошлом году находились на авиабазе Слиач в Словакии. В ходе расследования выяснилось, что в двигателях самолета были детали, к которым имели доступ словацкие техники, а также были и детали, к которым имели доступ только российские техники.
"Дефекты появились только в тех частях, к которым имели доступ россияне", - сказал Надь.
Несмотря на то, что расследование не доказало умышленных повреждений, как отметил Надь, Министерство обороны "почувствовало потерю доверия к российским техникам в Слиаче, потому что ошибки продолжали появляться в местах, к которым могли добраться только они".
Также свое подозрение в отношении россиян высказал и генерал-лейтенант Любомир Свобода.
"Мы взяли у них двигатель, который должен был работать 350 часов. И в результате налетал только 70 часов. Какой вывод мы можем сделать из этого? Возможно, там была некачественная работа, скажем так. Я не знаю", - сказал он.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что 23 марта Словакия приступила к передаче первых четырех истребителей Украине. Как утверждает словацкое издание Sita, первые самолеты Братиславы уже защищают украинское небо над Харьковом.
Также президент Польши Анджей Дуда недавно анонсировал передачу Украине еще четырех истребителей МиГ-29.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.