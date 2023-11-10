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В Словакии возмущены активной деятельностью венгерских шпионов в стране, - СМИ

Фото: в Словакии возмущены активной деятельностью венгерских шпионов в стране (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Словакия возмущена активной деятельностью венгерских шпионов под дипломатическим прикрытием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vsquare.

Словацкий чиновник на условиях анонимности рассказал изданию, что Венгрия за последние месяцы направила в Братиславу офицеров разведки под видом дипломатов, что практически не встречается между членами ЕС и НАТО.

Сообщается, что некоторые из этих шпионов занимают высокие должности как в венгерском посольстве, так и в других венгерских госучреждениях в Братиславе. При этом Словакия не намерена высылать таких дипломатов, чтобы не ухудшать отношения с Венгрией.

"Это настолько необычно для союзников, что мы просто не знаем, что с этим делать. Нам нужно иметь хорошие отношения с Венгрией, поэтому мы не можем поступить так же, как с Россией", – сказал источник издания.

По его словам, обеспокоенность правительства Словакии недавней тайной встречей послов Венгрии и России связана с ролью венгерской общины в распространении пророссийской дезинформации в стране.

Новое правительство Словакии и отношения с Украиной

В сентябре в Словакии прошли парламентские выборы. В результате премьер-министром стал Лидер антиукраинской партии Smer-SD Роберт Фицо. Ранее он заявил, что Братислава не будет поддерживать предоставление Украине военной помощи для борьбы с российской агрессией.

Глава правительства Словакии также подтвердил отказ от помощи Украине во время выступления перед членами парламентского комитета по европейским делам перед саммитом лидеров в Брюсселе 26 октября.

Позже в Словакии придумали оправдание отказа от военной помощи Украине. Братислава вроде бы больше не может оказывать помощь, поскольку ей нужно сохранить собственную обороноспособность.

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ВенгрияРоберт Фицо