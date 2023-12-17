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В Словакии автобус из Украины попал в ДТП: есть пострадавшие

Фото: в Словакии автобус из Украины попал в ДТП (sme.sk)
Автор: Наталья Юрченко

Автобус из Украины попал в ДТП на территории Словакии. По предварительным данным, есть пострадавшие, в частности, дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на словацкие издания Aktuality и SME.

Авария произошла вблизи села Даргов Требишевского района. Известно, что автобус с украинской регистрацией, который направлялся к границе, съехал в кювет и перевернулся.

По данным словацких служб, в автобусе находились 53 пассажира и 2 водителя. Сколько из них граждане Украины - неизвестно.

Оперативный центр службы экстренной медицинской помощи Словакии сообщил, что в результате ДТП пострадали 9 человек, среди них есть дети. Но медики подчеркивают, что цифра может быть не окончательной. Раненых транспортируют в больницы.

Полиция предупреждает, что дорога между горным перевалом Даргов и Сечевцы пока не проездная. Там устраняют последствия аварии.

 

Фото: в Словакии автобус из Украины попал в ДТП (sme.sk)

Напомним, в августе вблизи города Латизана на севере Италии произошло ДТП. Автобус с украинскими туристами столкнулся с польской фурой. В результате аварии пострадали 15 человек, из них семеро детей.

Также, как сообщало РБК-Украина, во Львовской области автомобиль с военными попал в ДТП. Погибли четыре человека, в частности, заместитель главы администрации Госспецтрансслужбы полковник Жигунов Виктор.

 

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