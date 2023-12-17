У Словаччині автобус з України потрапив у ДТП: є постраждалі

Аварія сталася поблизу села Даргов Требішівського району. Відомо, що автобус з українською реєстрацією, який прямував до кордону, з'їхав у кювет та перекинувся.

За даними словацьких служб, в автобусі були 53 пасажири та 2 водії. Скільки з них громадяни України - невідомо.

Оперативний центр служби екстреної медичної допомоги Словаччини повідомив, що внаслідок ДТП постраждали 9 осіб, серед них є діти. Але медики наголошують, що цифра може бути не остаточною. Поранених транспортують до лікарень.

Поліція попереджає, що дорога між гірським перевалом Даргов і Сечовці наразі непроїзна. Там усувають наслідки аварії.

Фото: у Словаччині автобус з України потрапив у ДТП (sme.sk)

Нагадаємо, у серпні поблизу міста Латізана на півночі Італії сталася ДТП. Автобус з українськими туристами зіштовхнувся з польською фурою. Внаслідок аварії постраждали 15 людей, з них семеро дітей.

Також, як повідомляло РБК-Україна, у Львівській області авто з військовими потрапило у ДТП. Загинули четверо осіб, зокрема, заступник голови адміністрації Держспецтрансслужби полковник Жигунов Віктор.