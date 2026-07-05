Словакия не смогла забрать пожизненную пенсию у Фицо

Голосование состоялось в субботу, а главным вопросом было лишение премьер-министра Роберта Фицо права на пожизненную пенсию. Однако результаты оказались неутешительными для оппозиции, устроившей референдум.

Для признания референдума действительным в Словакии необходимо, чтобы на участки пришли более 50% избирателей. В этот раз активность была рекордно низкой: на участки пришли только около 16% граждан, имеющих право голоса.

Это один из самых плохих показателей за всю историю страны. Люди фактически проигнорировали призывы оппозиционных сил. Коалиционное правительство Фицо открыто называло это мероприятие "политическим трюком". Сторонники провластной партии "Курс – социальная демократия" устроили массовый бойкот.

Что не так с законом о премьерской пенсии

Спор разгорелся вокруг закона, принятого в 2024 году вскоре после покушения на жизнь Роберта Фицо. Согласно документу, бывшие премьеры и главы парламента получают особый статус.

Вот основные условия для получения выплат:

пребывание в должности не менее двух сроков;

пожизненный доход после отставки;

сумма выплат эквивалентна зарплате работающего депутата.

Оппозиционная партия "Демократы" пыталась заручиться поддержкой народа, чтобы упразднить эти нормы. Они считают такие привилегии несправедливыми.

Несмотря на провал референдума из-за явки, пришедшие были настроены радикально. Около 95% участников проголосовали за лишение Фицо пенсии. Но юридической силы эти цифры не имеют.

Борьба с коррупцией тоже не ко времени

На референдум вынесли не только деньги премьера. Люди должны были решить судьбу ключевых структур по борьбе с преступностью. Речь шла о возобновлении Специальной прокуратуры и Национального криминального агентства (NAKA).

Эти органы занимались самыми громкими делами:

коррупцией в высших эшелонах власти;

организованной преступностью;

проявлениями экстремизма.

Правительство Фицо ликвидировало эти подразделения в начале 2024 года. Это решение спровоцировало масштабные уличные протесты по всей Словакии. На референдуме 94% избирателей поддержали возвращение антикоррупционных органов. Однако из-за пустых участков инициатива также была отклонена.

Следовательно, Роберт Фицо сохранил и свою пенсию, и контроль над силовыми структурами.

В чем проблема референдумов в Словакии

Словаки – не слишком активны на референдумах. За 33 года независимости в стране провели десять референдумов, а успешным стал только один.

Это произошло в 2003 году, когда граждане голосовали за вступление Словакии в Европейский Союз. Все остальные попытки решать государственные вопросы напрямую заканчивались ничем.