Словакия возобновляет межправительственные контакты с Россией: СМИ раскрыли цель
Впервые за 5 лет Словакия и Россия договорились провести заседания межправительственной комиссии, которые были поставлены на паузу после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Как удалось выяснить журналистам, среди ключевых тем предстоящей встречи:
- поставки энергоносителей;
- поставки ядерного топлива;
- отношение к российским спортсменам.
Важно понимать, что межправительственная комиссия отвечает за экономическое, научное и техническое сотрудничество между двумя странами. Последнее ее заседание состоялось в Братиславе 12 ноября 2021 года. После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года встречи комиссии не проводились.
В распоряжении СМИ оказалась российская правительственная нота, подготовленная министром науки РФ Валерием Фальковым. В документе говорится, что министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар во время видеоконференции 20 августа согласился провести заседание российско-словацкой межправительственной комиссии в Москве.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что встреча запланирована на 25 ноября. При этом в российской ноте от 10 сентября в качестве первоначальных дат заседания указывались 26-27 октября.
В ответ на запрос о возможной повестке дня комиссии словацкий МИД направил журналистов к публичным комментариям Бланара после разговора 20 августа.
"Мы проводим политику по всем направлениям и поддерживаем диалог со всеми странами, которые заинтересованы в прагматичном сотрудничестве с нами во благо национальных интересов Словацкой Республики", - заявил тогда Бланар.
Как следует из российского документа, во время августовской видеоконференции Бланар выразил несогласие Словакии с постепенным отказом ЕС от импорта российского газа и предложил обсудить поставки на встрече в Москве.
Братислава также выступила за сохранение транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба" и положительно оценила регулярные поставки ядерного топлива для словацких атомных электростанций.
Повестка дня предстоящей встречи будет охватывать и другие сферы сотрудничества. В частности, стороны намерены рассмотреть возможность создания рабочих групп по вопросам культуры, туризма, сельского хозяйства и охраны окружающей среды. Кроме того, они планируют обсудить статус Российского центра науки и культуры в Братиславе.
Еще одной темой станет положение российских спортсменов на международных соревнованиях. В российской ноте ситуация названа "дискриминацией российских спортсменов". Бланар выразил несогласие с такими ограничениями и отметил, что этот вопрос планируется вынести на обсуждение межправительственной комиссии.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует приехать на межправительственные консультации с Украиной.
Они должны пройти уже 5 ноября во Львове.
Недавно Фицо уже раскрывал, какие именно темы настроен обсудить с украинскими властями.
Он также не скрывает, что уже запланированы межправительственные контакты с Россией. По словам Фицо, Словакия проводит "политику на все четыре стороны света".