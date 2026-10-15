ua en ru
Чт, 15 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Словакия возобновляет межправительственные контакты с Россией: СМИ раскрыли цель

11:10 15.10.2026 Чт
3 мин
aimg Юлия Капитонова
Словакия возобновляет межправительственные контакты с Россией: СМИ раскрыли цель Фото: Роберт Фицо, премьер-министр Словакии (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Впервые за 5 лет Словакия и Россия договорились провести заседания межправительственной комиссии, которые были поставлены на паузу после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как удалось выяснить журналистам, среди ключевых тем предстоящей встречи:

  • поставки энергоносителей;
  • поставки ядерного топлива;
  • отношение к российским спортсменам.

Важно понимать, что межправительственная комиссия отвечает за экономическое, научное и техническое сотрудничество между двумя странами. Последнее ее заседание состоялось в Братиславе 12 ноября 2021 года. После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года встречи комиссии не проводились.

В распоряжении СМИ оказалась российская правительственная нота, подготовленная министром науки РФ Валерием Фальковым. В документе говорится, что министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар во время видеоконференции 20 августа согласился провести заседание российско-словацкой межправительственной комиссии в Москве.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что встреча запланирована на 25 ноября. При этом в российской ноте от 10 сентября в качестве первоначальных дат заседания указывались 26-27 октября.

В ответ на запрос о возможной повестке дня комиссии словацкий МИД направил журналистов к публичным комментариям Бланара после разговора 20 августа.

"Мы проводим политику по всем направлениям и поддерживаем диалог со всеми странами, которые заинтересованы в прагматичном сотрудничестве с нами во благо национальных интересов Словацкой Республики", - заявил тогда Бланар.

Как следует из российского документа, во время августовской видеоконференции Бланар выразил несогласие Словакии с постепенным отказом ЕС от импорта российского газа и предложил обсудить поставки на встрече в Москве.

Братислава также выступила за сохранение транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба" и положительно оценила регулярные поставки ядерного топлива для словацких атомных электростанций.

Повестка дня предстоящей встречи будет охватывать и другие сферы сотрудничества. В частности, стороны намерены рассмотреть возможность создания рабочих групп по вопросам культуры, туризма, сельского хозяйства и охраны окружающей среды. Кроме того, они планируют обсудить статус Российского центра науки и культуры в Братиславе.

Еще одной темой станет положение российских спортсменов на международных соревнованиях. В российской ноте ситуация названа "дискриминацией российских спортсменов". Бланар выразил несогласие с такими ограничениями и отметил, что этот вопрос планируется вынести на обсуждение межправительственной комиссии.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует приехать на межправительственные консультации с Украиной.

Они должны пройти уже 5 ноября во Львове.

Недавно Фицо уже раскрывал, какие именно темы настроен обсудить с украинскими властями.

Он также не скрывает, что уже запланированы межправительственные контакты с Россией. По словам Фицо, Словакия проводит "политику на все четыре стороны света".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Война России против Украины Роберт Фицо
Новости
В центре Киева упал дрон: повреждены дома, есть пострадавшие
В центре Киева упал дрон: повреждены дома, есть пострадавшие
Аналитика
Склады забиты, а ценники растут: почему падение цен на зерно не удешевит хлеб и масло
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Склады забиты, а ценники растут: почему падение цен на зерно не удешевит хлеб и масло