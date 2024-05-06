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Словакия возобновила пропуск грузовиков из Украины на одном из КПП

Понедельник 06 мая 2024 17:07
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Словакия возобновила пропуск грузовиков из Украины на одном из КПП Иллюстративное фото: Словакия начала пропускать грузовики на одном из КПП на границе с Украиной (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Словакия снова принимает грузовики на пункте пропуска "Вышне Немецке - Ужгород", который находится на границе с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины в Telegram.

Как отметили таможенники, на словацком контрольно-пропускном пункте отремонтировали сканер, поэтому Словакия возобновила прием и пропуск грузовиков.

"Следовательно, с украинской стороны границы - на таможенном посту “Ужгород автомобильный” - также восстановлено оформление и пропуск крупногабаритных транспортных средств", - добавили в Государственной таможенной службе.

Что предшествовало

Напомним, в субботу, 4 мая, Словакия заявила о том, что она прекратила принимать для таможенного оформления грузовики на КПП "Вышне Немецке - Ужгород".

Это произошло из-за того, что на местном таможенном посту сломался сканер.

К слову, пропуск грузовиков через этот КПП уже приостанавливали. Это происходило в прошлом году, когда там протестовали словацкие перевозчики.

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