Словакия продлит запрет на импорт агропродукции из Украины
Правительство Словакии во главе с премьер-министром Робертом Фицо в среду, 29 ноября, приняло решение продлить запрет на импорт агропродукции из Украины и ужесточить правила транзита.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinky.cz.
Кроме пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника запрет будет распространен на импорт меда, сахара, солода и сои.
Согласно предложению министра сельского хозяйства Польши Ричарда Такача, транзит всей сельскохозяйственной продукции и продуктов питания из Украины будет подлежать таможенному закрытию. На практике это означает, что отправки будут опломбированы.
Министерство сельского хозяйства в предложении отметило, что меры необходимы, в том числе из-за отсутствия общеевропейского решения по украинским товарам.
Экспорт с Украины
Напомним, 15 сентября Еврокомиссия отменила запрет на импорт украинской агропродукции в пять соседних с Украиной стран. Однако Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние запреты на государственном уровне.
В ответ на это Украина подала иски во Всемирную торговую организацию.
При этом в Украине и Польше выражали уверенность в том, что государства смогут найти решение, которое устраивало бы обе стороны.
В частности, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина вводит новый механизм экспорта зерна в соседние страны.
А недавно министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что Польша может передать контроль над экспортом украинского зерна Германии и Литве.
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