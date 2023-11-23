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В Словакии захотели переговоров между Украиной и РФ. В Австрии резко ответили

Фото: министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Министр иностранных дел Словакии заявил о необходимости переговоров Украины с Россией о прекращении войны. Его австрийский коллега Александр Шалленберг не согласился с предложением, объяснив угрозы для Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Словакии Юрия Бланара во время совместной пресс-конференции со своим австрийским коллегой.

Бланар отметил, что линия боевого столкновения в Украине стала относительно статической и "сейчас можно увидеть решения в мирных переговорах".

"Мирное решение всегда сложное. Но мы должны сказать, что нам нужно прекращение огня перед мирными переговорами", - сказал он.

Глава МИД Словакии назвал войну РФ против Украины - конфликтом, очертив текущие условия на фронте как "замороженную фазу". По его словам, власти их страны видят, что конфликт в Украине продолжается уже более 600 дней, и "не приводит ни к каким результатам".

В то же время Бланар подчеркнул, что Словацкая Республика и дальше будет продолжать оказывать Украине помощь, но не в военной сфере.

"Прекращение огня - это, конечно, наша позиция, позиция Словацкой Республики", - отметил глава словацкого МИД.

Однако глава МИД Австрии Александр Шалленберг не согласился с предложением своего словацкого коллеги. Он отметил, что сейчас самая большая угроза для Европы исходит от России. И именно от Путина зависит прекращение войны.

"Все хотят мира… Если Путин перестанет воевать, то война закончится. Если Украина перестанет воевать, то с Украиной будет покончено. И тогда Словакия может иметь нового соседа", - сказал Шалленберг.

Позиция Словакии касательно помощи Украине

Член НАТО, Словакия, является центром для производителей артиллерийских боеприпасов, а также тяжелой военной техники, таких как гаубицы, некоторые из которых были отправлены в Украину.

Предыдущее правительство страны решительно поддерживало Украину и поставляло военную технику, включая боевые машины, а также системы ПВО С-300, самолеты МиГ-29 и гаубицы.

Новый премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не будет поддерживать предоставление Украине военной помощи для борьбы с российской агрессией.

При этом Фицо уточнил, что не намерен препятствовать экспорту частных оборонных компаний.

Накануне парламент Словакии подтвердил план правительства Фицо прекратить военную помощь Украине.

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