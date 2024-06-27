Словакия усилит защиту чиновников после покушения на Фицо

Согласно инициативам, у властей Словакии будут полномочия запрещать протесты или митинги перед домами политиков и в жилых районах. Их также нельзя будет организовывать возле мест заседаний правительства и президента.

Также Министерство внутренних дел Словакии подготовит долгосрочные резиденции для премьер-министра, президента и спикера парламента страны - они будут обязаны их использовать.

Лидерам всех политический партий, которые представлены в парламенте Словакии, генеральному прокурору и главному судье Конституционного суда предоставят охрану.

При этом премьер-министры и спикеры парламента, которые проработали не менее двух сроков, будут получать регулярные выплаты по истечении срока полномочий. Сейчас такие выплаты предусмотрены только для бывших президентов.

Ожидается, что такие меры вступят в силу 15 июля после подписания пакета законов президентом Словакии Петером Пеллегрини.