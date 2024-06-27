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Словакия усилит защиту чиновников после покушения на Фицо

Фото: Роберт Фицо, премьер Словакии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Парламент Словакии одобрил пакет законопроектов, который направлен на усиление защиты чиновников страны после того, как на премьера Роберта Фицо было совершено покушение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Согласно инициативам, у властей Словакии будут полномочия запрещать протесты или митинги перед домами политиков и в жилых районах. Их также нельзя будет организовывать возле мест заседаний правительства и президента. 

Также Министерство внутренних дел Словакии подготовит долгосрочные резиденции для премьер-министра, президента и спикера парламента страны - они будут обязаны их использовать. 

Лидерам всех политический партий, которые представлены в парламенте Словакии, генеральному прокурору и главному судье Конституционного суда предоставят охрану. 

При этом премьер-министры и спикеры парламента, которые проработали не менее двух сроков, будут получать регулярные выплаты по истечении срока полномочий. Сейчас такие выплаты предусмотрены только для бывших президентов.

Ожидается, что такие меры вступят в силу 15 июля после подписания пакета законов президентом Словакии Петером Пеллегрини. 

Покушение на Фицо

Напомним, 15 мая правительство Словакии проводило выездное заседание в городе Гандлова. После его завершения премьер Роберт Фицо вышел к словакам, которые собрались под зданием. В это время мужчина достал оружие и несколько раз выстрелил в главу правительства.

Фицо получил несколько пулевых ранений и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Там словацкого премьера прооперировали.

Нападающего задержали на месте происшествия. Им оказался писатель Юрай Цинтула. По словам самого Цинтулы, он совершил покушение, поскольку не был согласен с политикой Фицо.

Более детально о покушении на премьера Словакии - в материале РБК-Украина.

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Роберт Фицо