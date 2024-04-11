Словакия поддержит вступление Украины в ЕС, - Фицо

Словакия не будет препятствовать на пути Украины в Европейский союз (ЕС). Братислава хочет помочь Киеву в интеграции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Словакии Роберта Фицо во время брифинга с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

По словам Фицо, его страны примет участие в Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии с 15 по 16 июня.

Подытоживая встречу с украинским коллегой, Фицо заявил, что стороны сегодня одобрили дорожную карту по сотрудничеству между странами. В частности премьер выступил с осуждением российской агрессии, заявив, что вторжение было нарушением международных соглашений. Он добавил, что Киев и Братислава могут сотрудничать в гуманитарной и гражданской сферах.

В том же числе премьер выразил поддержку Украине на ее пути в ЕС.

"Мы не являемся страной, которая будет чинить препятствия на вашем пути. Наоборот, мы хотим помочь", - заверил Фицо.

Визит Шмыгаля в Словакию

Сегодня, 11 апреля, премьер-министр Украины совершил визит в Словакию и встретился с ее политическим руководством. Как отмечал Шмыгаль, на повестке дня сотрудничество в сфере энергетики, логистика, торговля, поддержка Формулы мира президента Украины.

Между тем Братислава предложила Украине помощь в разминировании территорий.