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Шмыгаль прибыл с рабочим визитом в Словакию: какие вопросы на повестке дня

Украина Словакия, Четверг 11 апреля 2024 12:09
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Шмыгаль прибыл с рабочим визитом в Словакию: какие вопросы на повестке дня Фото: Шмыгаль совершил визит в Словакию (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Ярослава Борзова

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетил Словакию и встретился с ее политическим руководством. В ходе встречи обсуждаются вопросы взаимодействия двух стран в разных областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.

"Прибыли в Словакию для проведения межправительственных консультаций. В повестке дня, в частности, сотрудничество в сфере энергетики, логистика, торговля, поддержка Формулы мира Президента Украины", - проинформировал Шмыгаль.

Как сообщил украинский премьер-министр, по итогам консультаций планируется подписание ряда двусторонних документов.

"Во время открытия диалога акцентировал на постоянных воздушных атаках России. В частности, сегодня враг снова нанес комбинированный удар по энергетической и гражданской инфраструктуре. Ценим предоставленную Словакией энергетическую и гуманитарную помощь", - отметил Шмыгаль.

Он поблагодарил премьер-министра Роберта Фицо и словацкое правительство за организацию данных консультаций и поддержку во многих сферах, выразив надежду на дальнейшее развитие нашего прагматичного сотрудничества.

Фото: встреча украинского и словацкого политического руководства в рамках обсуждения взаимодействия двух стран (t.me/Denys_Smyhal)

Позиция Словакии по отношению к Украине

Прошлой осенью в Словакии состоялись парламентские выборы, в результате которых к власти пришел Роберт Фицо и партия "Курс - Социальная демократия". Фицо обещал прекратить бесплатную военную поддержку Украины, а также блокировать членство Украины в НАТО.

Также Фицо неоднократно озвучивал кремлевские тезисы и отличался пророссийской риторикой. В частности он считает, что война является "замороженным конфликтом", который якобы невозможно решить путем военной поддержки Украины.

В то же время вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подчеркивала, что Украина не имеет проблем с новым правительством Словакии.

Напомним, мы писали, с какими проблемами сталкиваются украинские беженцы в Словакии. Среди наибольших потребностей доступ к медицине и поддержка с трудоустройством.

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