Словакия не поддержит санкции ЕС против ядерного топлива РФ, - министр

Словакия не поддержит новые санкции Европейского союза против России, если они будут включать ядерное топливо для атомных электростанций.

Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TASR.

"Для нас красной чертой является то, что санкции не должны включать ядерное топливо, поскольку (словацкие, - ред.) атомные электростанции еще не были достаточно преобразованы, чтобы иметь возможность работать на альтернативном топливе", - заявил он.

При этом министр отметил, что ЕС в этом вопросе явно прислушивается к мнению Словакии.

Бланар также заявил, что санкционная политика ЕС не остановила Россию, добавив, что санкции в большей степени повлияли на бизнес в ЕС, в том числе и словацкий.

Санкции против России

Евросоюз уже одобрил 11 пакетов санкций против РФ. Под ограничения попали, например, товары, которые можно использовать в производстве оружия. В частности, в санкционный список внесли физических и юридических лиц, которые отвечают за вторжение в Украину и помогают продолжать войну.

В настоящее время ЕС планирует согласовать 12-й пакет антироссийских санкций, включающий новые списки персональных ограничений, а также экспортные санкции, в том числе в отношении алмазов.

Однако недавно стало известно, что Венгрия полностью заблокировала обсуждение новых санкций ЕС против РФ.

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