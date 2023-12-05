Словакия и Чехия стремятся продлить разрешение на продажу продуктов из нефти РФ, - FT

С сегодняшнего дня, 5 декабря, завершается срок действия исключения из введенных Европейским союзом ограничений, которое дает возможность Словакии продавать продукты переработки российской нефти.

При этом Братислава и Прага призывают в новом, 12-м санкционном пакете ЕС против РФ продлить действие такой опции. Так, власти Словакии и Чехии опасаются влияния на промышленность и повышения цен в ряде стран Центральной Европы.

По данным издания, нефтеперерабатывающий завод Slovnaft в Словакии, принадлежащий венгерской группе MOL, не смог еще перейти из "тяжелой" нефти из РФ на более "легкую", которая импортируется из других государств. Такой переход ориентировочно оценивают в 200 миллионов евро, и он потребует больше времени, чем предполагалось ранее.

При этом правительство Чехии настаивает на завершении модернизации трубопровода, который соединяет средиземноморский порт в Триесте с Центральной Европой. Это бы позволило снизить зависимость от поставок через российский нефтепровод "Дружба". В статье указывается, что реализовать проект получится не раньше 2024 года.

В то же время страны Балтии, а также Польша, выступают против продолжения действия таких санкционных исключений.

Как отметили в беседе с журналистами представители Европейской комиссии, на дискуссиях о 12-м пакете санкций этот вопрос не станет критическим и не сможет сорвать согласование документа о введении ограничений в отношении РФ.

12-й пакет санкций Евросоюза против России

Напомним, 15 ноября Еврокомиссия подала Совету ЕС предложения по 12-му пакету санкций против России. Предлагается ввести ограничительные меры относительно более 120 физических и юридических лиц за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также ЕС предлагает вести новые запреты на импорт и экспорт, в том числе на российские алмазы, а также действия по усилению цен на нефть и противодействию обходу санкций ЕС.

По данным Reuters, США, ЕС и Великобритания давят на ряд стран из-за нефтяных санкций против России. Добавим, что ранее СМИ сообщали о желании ряда стран Евросоюза смягчить запрет на реэкспорт в РФ в новом пакете санкций.