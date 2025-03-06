Словакия хочет, чтобы Украина возобновила транзит газа как "жест благодарности"

Словакия настаивает на том, чтобы по-прежнему получать российский газ. Просит Украину возобновить транзит как "жест благодарности" за помощь ЕС.
Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aktuality.
Пеллегрини заявил, что премьер-министр Роберт Фицо хочет, чтобы выводы европейского саммита 6 марта включали обсуждение вопроса о разрешении Украиной транзита газа через свою территорию в Европу. По его словам, таким образом он защищает национальные интересы Словацкой Республики.
Он также подчеркнул, что Словакия никогда не была страной, которая блокировала бы какое-либо решение ЕС.
Пеллегрини считает, что Фицо пытается создать давление, чтобы в случае продолжения помощи со стороны Евросоюза Украина могла сделать жест благодарности, возобновив транзит газа.
"Я не могу винить его за эту резкую риторику, потому что он защищает интересы национального государства Словацкая Республика", - заявил Пеллегрини.
Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо угрожал заблокировать любую помощь Киеву на саммите Евросоюза 6 марта.
Украина прекратила транзит российского газа после завершения контракта с 1 января 2025 года, и о возобновлении речь не идет. Прекращение транзита не влияет на энергетическую безопасность Европейского Союза. Также такое решение идет в русле полного отказа от российского газа до 2027 года.
По информации РБК-Украина, в ЕС рассматривают вариант обеспечения газом Украины, Венгрии, Словакии и Молдовы с использованием украинских подземных хранилищ. Речь идет о 10 млрд кубометров.