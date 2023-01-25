Словакия готова отправить 30 танков Т-72 в Украину, но есть условие

По его словам, Словакия отправила 30 советских боевых машин пехоты BVP-1 в Украину в прошлом году после того, как договорилась, что Германия поставит взамен 15 танков Leopard 2.

"У нас все еще есть 30 танков Т-72, и мы готовы немедленно отправить их в Украину, хоть завтра, если будет возможность получить взамен западные танки - Leopard или любые другие. В Словакии нет места для сокращения, но есть место для обмена", - сказал Надь.

Ранее СМИ сообщали, что Словакия и Чехия готовы передать Украине танки Leopard, предоставленные им Германией.

Позже Минобороны Чехии опровергло это заявление и сообщило, что никто не просил и не предлагал Чехии предоставить эти танки.

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