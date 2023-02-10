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Словакия готова начать переговоры по передаче МиГ-29 Украине уже сейчас,- премьер

Фото: премьер-министр Словакии Эдуард Хегер (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Словакия готова начать процесс переговоров о поставке истребителей МИГ-29 в Украину уже сейчас. В частности, когда Киев официально запросил самолеты.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

В свою очередь министр обороны Ярослав Надь заявил, что Словакия больше не нуждается в истребителях и может либо продать их, либо передать Украине, где эти самолеты могли бы помочь. При этом он подчеркнул, что решение еще не принято.

Напомним, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что переговоры по истребителям для Украины продолжаются, но за закрытыми дверями.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон не исключает поставки Украине истребителей, но не в ближайшие недели.

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