RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Словакия готова передать Украине истребители МиГ-29: когда и как это произойдет

Фото: истребители Миг-29 (armyinform)
Автор: Сергей Пышкин

Братислава готова передать нашим воинам истребители МиГ-29. Уже в ближайшее время в Словакию приедет украинская делегация по решения этого вопроса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Словацкой Республики Растислава Качера в интервью "Интерфакс-Украина".

Как пояснил Качер, вопрос передачи истребителей подробно обсуждался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мой министр обороны объяснил вашему президенту, как мы можем это сделать. И я думаю, что в ближайшие недели в Словакию приедет украинская делегация, и мы вместе с нашими американскими друзьями будем работать над тем, чтобы это стало реальностью", - заявил министр.

Качер добавил, что 7 декабря его страна также утвердила несколько тысяч ракет для вышеупомянутых истребителей.

В то же время, глава МИД не может раскрывать все подробности, чтобы не ставить передачу истребителей под угрозу.

"Но скажу, что сегодня у нас был очень, очень хороший обмен мнениями с президентом Зеленским о том, как мы будем это делать. Так что я очень оптимистичный, думаю, это тоже скоро будет сделано, самолеты появятся в Украине", - отметил министр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Словакия недавно приняла новый пакет помощи Украине для преодоления этой зимы.

В то же время, по словам премьер-министра Британии Риши Сунака, Украина в ближайшие недели получит зенитные установки и ракеты для систем противовоздушной обороны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине