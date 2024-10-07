Словакия готова помочь Украине на ее пути в ЕС, - Шмыгаль

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Как рассказал Шмыгаль, сегодня, 7 октября, состоялись вторые межправительственные консультации.

"За это время наши страны достигли прогресса в выполнении Дорожной карты совместных действий, которую подписали по итогам предыдущих консультаций. Некоторые из шагов выполнены полностью, некоторые - на завершающем этапе. Мы также хорошо продвинулись в вопросах реализации энергетических и инфраструктурных проектов", - добавил он.

Также глава правительства напомнил о том, что Словакия недавно одобрила рамочную программу участия в восстановлении Украины. В частности есть совместные проекты в энергетике, транспорте и инфраструктуре, которые будут способствовать развитию приграничных регионов.

В том же числе была обсуждена формула мира президента Владимира Зеленского.

"Поблагодарил за готовность Словакии делиться собственным опытом и оказывать экспертную помощь на пути Украины в ЕС", - заявил Шмыгаль и отметил достижение согласия по завершению работы над восемью двусторонними документами, которые он надеется подписать до конца текущего года.

Фицо, в свою очередь, отметил, что Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС и «не будет чинить никаких препятствий в процессе ее интеграции».

"Мы знаем, насколько полезно будет не только для нас, но и для вас, если мы будем иметь соседями еще одну страну-члена ЕС. Нам также нужно, чтобы вы были рядом, потому что иногда страны с другой историей, другим языком должны объединяться в ЕС, чтобы создать противовес предложениям, которые не всегда выгодны для всего Союза", - заявил глава словацкого правительства.

В то же время премьер-министр Словакии предупредил, что в ЕС найдутся страны, которые «всячески будут пытаться сделать так, чтобы процесс вступления Украины не был слишком быстрым».

Вступление Украины в ЕС

Украина официально подала заявку на вступление в Европейский Союз в конце февраля 2022 года сразу после начала полномасштабной войны.

После этого наша страна получила статус кандидата. В декабре 2023 года, на саммите лидеров Евросоюза было принято решение о начале переговоров с Украиной по членству.

25 июня 2024 года начались официальные переговоры между Украиной и ЕС о вступлении. В частности, в Люксембурге состоялась первая межправительственная конференция.