Зеленский назвал главное отличие между войнами в Израиле и Украине

Между войной в Украине и очередным обострением конфликта между Израилем и Палестиной есть только одно отличие.

"Одновременное зло, и только одно отличие - там террористическая организация, ударившая по Израилю, здесь ударило по Украине террористическое государство. Намерения декларированы разные, но сущность - одна... Вы это видите... Видите такую же кровь на улицах. Такие же расстреляны гражданские машины. Такие же тела людей, которые были замучены", - сказал он.

По словам президента, в эти взгляды направлены на регион Ближнего Востока и "никто и никогда не сможет забыть то, что террористы сделали в Израиле".

"Тысячи ракет против мирных городов. Расстрелы людей прямо в машинах на дорогах… Мужчин и женщин, детей… Никого не жалели. Улицы, залитые кровью. Заложники… Террористы сами же дали миру кадры издевательств, гордясь ими. Женщины, которых избивали. Пожилые люди, которые были украдены из своих домов… Украденные дети. И мы еще не знаем, сколько людей захвачены и дико вывезены террористами... Убитых даже пытались еще и унизить, издеваясь над их телами ....Все это мы видели в Израиле", - описал ситуацию в Израиле президент.

Он также отметил, что и сами же израильтяне - израильские журналисты, которые были в Украине, в Буче, - говорят теперь, что они видели такое же зло там, куда пришла Россия.

Ситуация в Израиле

7 октября терррористы ХАМАС ворвались на территорию Израиля из сектора Газа. Во время этой атаки они захватили несколько населенных пунктов, Израиль ввел на своей территории "состояние войны". По последним данным в Израиле погибли около 700 людей. 8 октября Зеленский поговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на фоне нападения боевиков ХАМАСа, а сегодня призвал международное сообщество к объединению.