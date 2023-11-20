ua en ru
Пн, 20 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Слова Зеленского про РФ и ХАМАС не позволили Украине расширить альянсы, - The Guardian

Украина, Понедельник 20 ноября 2023 14:14
UA EN RU
Слова Зеленского про РФ и ХАМАС не позволили Украине расширить альянсы, - The Guardian Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Слова президента Украины Владимира Зеленского о сходстве России и ХАМАСа не позволили создать более широкую коалицию поддержки Украины на Ближнем Востоке.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По данным издания, эти слова подорвали стремление Украины расширить альянсы на Ближнем Востоке и в других местах за пределами Запада, что "было ключевой частью полномочий недавно назначенного министра иностранных дел Рустема Умерова".

В частности, Подоляк признал, что в отношениях со многими незападными государствами было "охлаждение".

"Это усложнило создание более широкой коалиции поддержки Украины в борьбе с Россией", - отметил он.

Что сказал президент Зеленский

Президент Зеленский с момента нападения боевиков ХАМАСа на Израиль 7 октября сделал уже несколько заявлений в поддержку последнего. В частности, в одном из них Зеленский назвал Россию и ХАМАС "одинаковым злом" с одним лишь отличием - "там террористическая организация, ударившая по Израилю, здесь ударила по Украине террористическое государство". Кроме того, президент заявлял, что "Россия одна из тех, кто помогал и стоит за такими ответными шагами (нападением ХАМАСа на Израиль, - ред.)

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский ХАМАС Российская Федерация
NEWS
Более 600 оккупантов и 4 танка. Генштаб обновил потери россиян в Украине
Более 600 оккупантов и 4 танка. Генштаб обновил потери россиян в Украине
DAILY
Путь ветерана: вызовы, стереотипы и перспективы
Руслана ВеличкоИ.о. исполнительного директора Украинского ветеранского фонда Путь ветерана: вызовы, стереотипы и перспективы