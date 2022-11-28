В Славянске обезвредили агентурную сеть РФ, которая наводила ракеты на местные школы

Правоохранители обезвредили агентурную сеть РФ в Славянске (Донецкая область). Два коллаборанта помогали оккупантам наводить ракеты на местные школы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу 2 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

"По данным следствия, вражескими приспешниками оказались двое местных жителей, работавших на подконтрольную спецслужбам РФ "народную милицию "ДНР". Коммуникацию поддерживали через анонимные мессенджеры, а для передачи закрытых данных использовали специально созданный чат-бот", - говорится в сообщении.

Агенты РФ выдавали информацию о движении военной техники ВСУ, а также геолокации украинских школ. Для конспирации один из информаторов назвал свой аккаунт женским именем. Во время обысков по местам нахождения обоих злоумышленников правоохранители обнаружили мобильные телефоны и ноутбуки с поличным.

"Сейчас фигурантам доложено о подозрениях. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в СБУ.