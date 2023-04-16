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В Славянске завершили спасательные работы после обстрела

Фото: в Славянске завершили спасательные работы после обстрела (facebook.com MNS.GOV.UA)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 16 апреля, завершились спасательные работы после российских обстрелов по пятиэтажке в Славянске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВО Павла Кириленко.

"Спасательные работы на пятиэтажке в Славянске завершены", – сообщил глава ОВА.

По его данным, из-под завалов достали 15 человек: 5 из них удалось спасти, среди них 14-летняя девочка, однако 10 человек, включая двухлетнего мальчика, погибли.

Напомним, российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Славянска в Донецкой области 14 апреля. Жертвами этой атаки стали 39 человек: 15 из них погибли, 24 были ранены.

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