В Славянске застрелили полицейского: подозреваемого задержали, мужчина был в СЗЧ

"19 марта во время проверки документов мужчина открыл огонь по наряду полиции. От полученных ранений на месте погиб капитан полиции Олег Захаренко, старший участковый офицер полиции отдела полиции № 4 Краматорского районного управления полиции", - говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что для розыска и задержания фигуранта была введена специальная полицейская операция.

Уже в субботу, то есть сегодня, 21 марта, оперативники получили информацию от местных жителей, которые заметили мужчину, похожего по описанию на разыскиваемого. Сейчас его задержали.

"В ходе тщательного обследования территории возможного пребывания злоумышленника он был задержан. Операцию провели оперативники управления уголовного розыска совместно с бойцами спецподразделения КОРД и кинологами", - сказано в сообщении.

В Нацполиции добавили, что предварительно, нападающий находился в СЗЧ. У него были изъяты вещественные доказательства, в частности, огнестрельное оружие.