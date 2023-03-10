В Славянске прогремели мощные взрывы

В пятницу, 10 марта, в Славянске (Донецкая область) раздались мощные взрывы.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина .

После взрыва в городе и области объявили воздушную тревогу. Через несколько минут в городе снова раздались взрывы.

Официальные источники пока не раскрывают более подробных деталей инцидента и не называют причины взрывов.