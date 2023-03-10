В Славянске прогремели мощные взрывы

В пятницу, 10 марта, в Славянске (Донецкая область) раздались мощные взрывы.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
После взрыва в городе и области объявили воздушную тревогу. Через несколько минут в городе снова раздались взрывы.
Официальные источники пока не раскрывают более подробных деталей инцидента и не называют причины взрывов.
Напомним, что российские оккупанты в пятницу, 10 марта, массированно обстреляли Константиновку Донецкой области. В результате атаки ранен.
Российские войска пока не могут идти в наступление на Угледар из-за значительных потерь. В настоящее время враг занимается восстановлением сил, поскольку там за прошедшую неделю недосчитался около двух батальонов личного состава.
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