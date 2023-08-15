В Славянске раздались взрывы

В ночь на 15 августа в Славянске Донецкой области раздались взрывы.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
По его словам, два сильных взрыва прогремели около 04:01, в настоящее время в регионе была объявлена воздушная тревога.
В ночь на вторник в Украине была объявлена вторая воздушная тревога, Воздушные Силы ВСУ сообщают о пусках крылатых ракет с российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.
До этого тревога была объявлена на востоке, тогда взрывы раздавались в Краматорске.
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