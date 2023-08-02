В Славянске прозвучала серия громких взрывов

В Славянске Донецкой области прозвучала серия громких взрывов во время воздушной тревоги сегодня ночью, 2 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.
На данный момент никаких официальных подробностей о причинах и последствиях взрывов не сообщалось.
Ранее в Воздушных силах ВСУ предупредили, что в Донецкой области существует опасность применения баллистических ракет со стороны оккупантов.
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