В Славянске объявили принудительную эвакуацию детей, но не по всему городу

17:23 20.03.2026 Пт
2 мин
Город находится в 13 километрах от так называемой серой зоны на фронте
Иван Носальский
Иллюстративное фото: из Славянска будут эвакуировать детей (Getty Images)

Из Славянска начнут принудительно эвакуировать детей. Но такие меры будут действовать не для всех районов города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина в Telegram.

Читайте также: Принудительную эвакуацию объявили в 58 населенных пунктах: о каких областях идет речь

Как отметил Филашкин, эвакуировать детей будут из отдельных районов Славянска, которые наиболее уязвимы для российских обстрелов. Речь о таких улицах и переулках:

  • Вячеслава Чорновола;
  • Мироновская;
  • Карпатская;
  • Шахтерская;
  • Орденоносцев;
  • Лисичанская;
  • Попова;
  • Навская;
  • Ростовская;
  • Таганрогская;
  • Пирогова;
  • Степная;
  • Селезневская;
  • Широкая;
  • Великодняя;
  • Селянская;
  • Левобережная;
  • Вербовая;
  • Макеевская;
  • А. Соловьяненко;
  • Г. Тимофеева;
  • Курортная;
  • Сечевая;
  • Молдавская;
  • Энергетиков;
  • Подольская;
  • Азовская;
  • Б. Гринченко;
  • Подольская;
  • Криничный;
  • Мироновский;
  • Карпатский;
  • Шахтерский;
  • Бурштиновый;
  • Райгородский;
  • Левобережный;
  • Широкий;
  • Селянский.

"Приказ передан на согласование в Координационный штаб по проведению эвакуационных мероприятий и эффективного реагирования на массовое перемещение населения", - отметил глава ОВА.

По его словам, сейчас самое важное - сохранить жизни детей, которые не способны самостоятельно принимать решения о выезде.

Удар по Славянску

Напомним, 10 марта российские оккупанты ударили по центру Славянска авиабомбами, из-за чего погибли и получили ранения мирные жители.

Россияне целились по плотной жилой застройке, один из боеприпасов попал по многоквартирному дому.

