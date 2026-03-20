В Славянске объявили принудительную эвакуацию детей, но не по всему городу

Как отметил Филашкин, эвакуировать детей будут из отдельных районов Славянска, которые наиболее уязвимы для российских обстрелов. Речь о таких улицах и переулках:

Вячеслава Чорновола;

Мироновская;

Карпатская;

Шахтерская;

Орденоносцев;

Лисичанская;

Попова;

Навская;

Ростовская;

Таганрогская;

Пирогова;

Степная;

Селезневская;

Широкая;

Великодняя;

Селянская;

Левобережная;

Вербовая;

Макеевская;

А. Соловьяненко;

Г. Тимофеева;

Курортная;

Сечевая;

Молдавская;

Энергетиков;

Подольская;

Азовская;

Б. Гринченко;

Подольская;

Криничный;

Мироновский;

Карпатский;

Шахтерский;

Бурштиновый;

Райгородский;

Левобережный;

Широкий;

Селянский.

"Приказ передан на согласование в Координационный штаб по проведению эвакуационных мероприятий и эффективного реагирования на массовое перемещение населения", - отметил глава ОВА.

По его словам, сейчас самое важное - сохранить жизни детей, которые не способны самостоятельно принимать решения о выезде.