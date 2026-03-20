В Славянске объявили принудительную эвакуацию детей, но не по всему городу

Из Славянска начнут принудительно эвакуировать детей. Но такие меры будут действовать не для всех районов города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина в Telegram.
Как отметил Филашкин, эвакуировать детей будут из отдельных районов Славянска, которые наиболее уязвимы для российских обстрелов. Речь о таких улицах и переулках:
"Приказ передан на согласование в Координационный штаб по проведению эвакуационных мероприятий и эффективного реагирования на массовое перемещение населения", - отметил глава ОВА.
По его словам, сейчас самое важное - сохранить жизни детей, которые не способны самостоятельно принимать решения о выезде.
Напомним, 10 марта российские оккупанты ударили по центру Славянска авиабомбами, из-за чего погибли и получили ранения мирные жители.
Россияне целились по плотной жилой застройке, один из боеприпасов попал по многоквартирному дому.