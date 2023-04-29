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В Славянске и Краматорске раздались взрывы

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Суббота 29 апреля 2023 23:07
В Славянске и Краматорске раздались взрывы Фото: в Славянске и Краматорске раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В субботу, 29 апреля, в Славянске и Краматорске Донецкой области раздались взрывы.

Об этом сообщают корреспонденты РБК-Украина.

Обновлено 23:38

В Краматорске раздались еще два взрыва.

23:07

Сообщается, что в Славянске прогремели три взрыва. Слышали звуки взрывов и в Краматорске. После этого в области была объявлена воздушная тревога.

Напомним, что о взрывах в Славянске сообщалось и 27 апреля.

Кроме того, 14 апреля российские войска ударили по Славянску Донецкой области по С-300. Пострадала гражданская инфраструктура.

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