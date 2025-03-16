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АПЛ: "Арсенал" одолел "Челси" в лондонском дерби без украинцев (видео)

Лондон, Воскресенье 16 марта 2025 18:12
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АПЛ: "Арсенал" одолел "Челси" в лондонском дерби без украинцев (видео) Фото: Микель Мерино празднует взятие ворот (x.com/Arsenal)
Автор: Андрей Костенко

В центральном матче 29-го тура английской Премьер-лиги встретились две столичные команды. "Арсенал" минимально одолел "Челси" и все еще не теряет мысли о чемпионстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

АПЛ, 29-й тур

"Арсенал" - "Челси" - 1:0

Гол: Мерино, 20

В лучшие времена это должно было быть дерби команд двух украинцев. Но объективность такова, что ни один из них ведущей роли в своем клубе не играет. Михаил Мудрик из "Челси" вовсе вне футбола, хотя, если бы и не было той досадной истории с допингом, не факт, что он появился бы на поле.

Александру Зинченко позволили напомнить о себе в поединке Лиги чемпионов, который уже ничего не решал, и снова посадили на скамейку. Забегая наперед, отметим, что украинец был в заявке "канониров", но не поле так и не появился.

Судьбу противостояния решали другие герои. На экваторе первого тайма Эдегор выполнил навес с углового на ближнюю стойку, откуда Мерино, выбежав из глубины, точно пробил головой. Это был его шестой гол в сезоне.

"Синие" имели несколько шансов быстро отыграться. Сначала Нету пробил с линии штрафной, но мяч попал в защитника. На добивании оказался Нкунку, однако его удар также заблокировали. В конце концов, мяч отскочил к Кукурелье, но Райя вовремя среагировал и спас "канониров". На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе "Арсенала".

Во втором тайме Мерино был близок к дублю, однако его удар с близкого расстояния парировал Санчес. В целом после перерыва "Челси" больше владел мячом. Но несмотря на попытки гостей изменить ход игры, счет остался неизменным.

"Арсенал" с 58-ю очками занимает второе место в АПЛ. Отставание "канониров" от "Ливерпуля" составляет 12 баллов за девять туров до завершения сезона. "Челси", имея в активе 49 очков, расположился на четвертой позиции в турнирной таблице, опережая "Манчестер Сити" на один балл.

АПЛ: &quot;Арсенал&quot; одолел &quot;Челси&quot; в лондонском дерби без украинцев (видео)

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