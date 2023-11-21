"Слоном в комнате может быть кто угодно": Зеленский о претензиях Венгрии на пути Украины в ЕС

Украине важно выполнить все семь рекомендаций Еврокомиссии на пути вступления в Евросоюз. При этом заявления о блокировании Венгрией этого процесса нельзя назвать глобальной проблемой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Еще нет проблемы глобальной. Я считаю, что слоном в комнате может быть любой, зависит от многих вещей", - говорится в заявлении.

Таким образом Зеленский прокомментировал вопрос относительно Венгрии, которая может блокировать начало переговоров для вступления Украины в ЕС.

"Самое главное нам себя вести как люди и выполнять все на том пути, который запланирован. Есть 7 рекомендаций. Мы должны их полностью сделать, чтобы к нам не было никаких вопросов, никаких возможностей сказать, что "Украина что-то не выполнила", - сказал Зеленский.

Позиция Венгрии по членству Украины в ЕС

Напомним, ранее Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС начать переговоры о членстве с Украиной. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна выступает против вступления Украины в ЕС до завершения войны с Россией.

Также сообщалось, что венгерское правительство во время тринадцатых ежегодных консультаций с населением планирует провести опрос по поддержке членства Украины в ЕС.