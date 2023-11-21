ua en ru
Вт, 21 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Слоном в комнате может быть кто угодно": Зеленский о претензиях Венгрии на пути Украины в ЕС

Украина, Вторник 21 ноября 2023 17:48
UA EN RU
"Слоном в комнате может быть кто угодно": Зеленский о претензиях Венгрии на пути Украины в ЕС Архивное фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украине важно выполнить все семь рекомендаций Еврокомиссии на пути вступления в Евросоюз. При этом заявления о блокировании Венгрией этого процесса нельзя назвать глобальной проблемой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Еще нет проблемы глобальной. Я считаю, что слоном в комнате может быть любой, зависит от многих вещей", - говорится в заявлении.

Таким образом Зеленский прокомментировал вопрос относительно Венгрии, которая может блокировать начало переговоров для вступления Украины в ЕС.

"Самое главное нам себя вести как люди и выполнять все на том пути, который запланирован. Есть 7 рекомендаций. Мы должны их полностью сделать, чтобы к нам не было никаких вопросов, никаких возможностей сказать, что "Украина что-то не выполнила", - сказал Зеленский.

Позиция Венгрии по членству Украины в ЕС

Напомним, ранее Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС начать переговоры о членстве с Украиной. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна выступает против вступления Украины в ЕС до завершения войны с Россией.

Также сообщалось, что венгерское правительство во время тринадцатых ежегодных консультаций с населением планирует провести опрос по поддержке членства Украины в ЕС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Венгрия Евросоюз
NEWS
Месть за 128 бригаду. ВСУ ударили по россиянам во время награждения, у врага много "200-х"
Месть за 128 бригаду. ВСУ ударили по россиянам во время награждения, у врага много "200-х"
DAILY
Кристи Райк: После войны в Европе будут разногласия насчет того, какой мы видим Россию
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Кристи Райк: После войны в Европе будут разногласия насчет того, какой мы видим Россию