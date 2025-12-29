Скользко и ветрено: какой будет погода 29 декабря и что ждет украинцев дальше

По ее словам, в течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах от -1 до +2 градусов. Местами будет выпадать небольшой снег или мокрый снег, возможны короткие прояснения. На тротуарах будет скользко, а дороги будут оставаться мокрыми.

Ветер ожидается порывистый и достаточно сильный, северо-западного направления, что дополнительно будет снижать ощущение температуры.

В Киеве 29 декабря прогнозируют преимущественно облачную и влажную погоду с температурой воздуха около нуля.

Синоптик также предупредила, что уже с 30 декабря в Украине начнется похолодание, а 31 декабря и 1 января ожидаются морозы. Сочетание низких температур и ветра сделает погоду значительно холоднее по ощущениям, поэтому украинцам советуют одеваться теплее и в несколько слоев.