Скользко и ветрено: какой будет погода 29 декабря и что ждет украинцев дальше

Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 29 декабря (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В понедельник, 29 декабря, в Украине сохранится влажная и прохладная погода с небольшим снегом и сильным ветром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По ее словам, в течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах от -1 до +2 градусов. Местами будет выпадать небольшой снег или мокрый снег, возможны короткие прояснения. На тротуарах будет скользко, а дороги будут оставаться мокрыми.

Ветер ожидается порывистый и достаточно сильный, северо-западного направления, что дополнительно будет снижать ощущение температуры.

В Киеве 29 декабря прогнозируют преимущественно облачную и влажную погоду с температурой воздуха около нуля.

Синоптик также предупредила, что уже с 30 декабря в Украине начнется похолодание, а 31 декабря и 1 января ожидаются морозы. Сочетание низких температур и ветра сделает погоду значительно холоднее по ощущениям, поэтому украинцам советуют одеваться теплее и в несколько слоев.

 

Напомним, ранее мы писали, что в Украине конец декабря и начало января принесут снегопады почти по всей стране и сильные морозы, особенно на северо-востоке. Подробно о том, какими будут последние дни этого года, и какая погода ждет украинцев 1 января - в материале РБК-Украина.

