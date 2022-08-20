Контррозвідка СБУ затримала російських агентів, які намагалися влаштуватися до ЗСУ

Контррозвідка СБУ затримала агентів РФ, які намагалися влаштуватися до підрозділів ЗСУ. Зрадниками виявились двоє мешканців Вишгородського району, які сприяли російським військам під час тимчасової окупації частини Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ .

За даними прес-служби, озброєні чоловіки брали активну участь у так званих фільтраційних заходах, вишукуючи серед місцевих жителів українських патріотів, які чинили спротив загарбникам. Також вони катували малолітнього хлопця за те, що він допомагав підрозділам ЗСУ виявляти техніку та місця дислокації окупантів.

Після звільнення Київської області пособники окупантів залишились на території регіону, повідомили в НБУ.

Щоб розвідувати і передавати ворогам інформацію про маршрути переміщення та місця базування західного озброєння, один зі зрадників виїхав до сусіднього регіону, де підписав контракт із ЗСУ, інший - хотів "призватись" від однієї з територіальних громад поблизу Києва.

"Але співробітники СБУ ретельно стежили за кожним кроком ворожих агентів та своєчасно викрили їхні плани", - зазначили в прес-службі.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Суд обрав затриманим міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Перевіряються зв'язки зрадників з представниками спецслужб РФ.