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Коригували ракетні удари по Донецькій залізниці: затримано російську агентуру

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Донецька область, Вівторок 26 липня 2022 15:15
Коригували ракетні удари по Донецькій залізниці: затримано російську агентуру Фото: в Донецькій області затримали коригувальників ракетних ударів по залізниці (СБУ)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Співробітники Служби безпеки України знешкодили ще одну російську агентурну мережу, що проводила розвідувально-підривну діяльність в Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Зазначається, що зловмисники збирали розвіддані щодо позицій українських військ, а також коригували артилерійські обстріли об’єктів критичної інфраструктури.

Правоохоронці викрили на співпраці з росіянами керівника однієї з місцевих станцій Укрзалізниці. Перебуваючи на посаді, вона "зливала" загарбникам закриту інформацію щодо переміщення Сил оборони України на території області. Передачу координат вона здійснювала у вигляді електронних повідомлень з власних аккаунтів.

Одержані відомості росіяни планували використати для здійснення серії масованих ракетних ударів по залізничній інфраструктурі.

Встановлено, що колаборантка була завербована представником спецслужб Росії через її знайомого - так званого "депутата народної ради ДНР".

Досудове розслідування завершено, справу щодо затриманої скеровали до суду.

Іншого російського агента контррозвідники СБУ затримали у Бахмуті. Чоловік передавав окупантам інформацію щодо розташування підрозділів ЗСУ у прифронтовому районі. Для передачі геолокацій використовував анонімний Телеграм-канал.

Ще двох інформаторів затримали на зборі розвідданих про переміщення українських військ в Бахмутському районі та поблизу Дружківки.

Одним зі "зв’язкових" був бойовик терористичної організації "ДНР", який перебуває у складі окупаційного угруповання на сході України.

Зловмисникам повідомили про підозри у вчиненні злочинів і обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, поліція викрила у Торецьку Донецької області групу коригувальників, через дії яких російська ракета влучила у будинок з дитиною.

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Служба безпеки України Донецька область
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