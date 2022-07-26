Коригували ракетні удари по Донецькій залізниці: затримано російську агентуру
Співробітники Служби безпеки України знешкодили ще одну російську агентурну мережу, що проводила розвідувально-підривну діяльність в Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
Зазначається, що зловмисники збирали розвіддані щодо позицій українських військ, а також коригували артилерійські обстріли об’єктів критичної інфраструктури.
Правоохоронці викрили на співпраці з росіянами керівника однієї з місцевих станцій Укрзалізниці. Перебуваючи на посаді, вона "зливала" загарбникам закриту інформацію щодо переміщення Сил оборони України на території області. Передачу координат вона здійснювала у вигляді електронних повідомлень з власних аккаунтів.
Одержані відомості росіяни планували використати для здійснення серії масованих ракетних ударів по залізничній інфраструктурі.
Встановлено, що колаборантка була завербована представником спецслужб Росії через її знайомого - так званого "депутата народної ради ДНР".
Досудове розслідування завершено, справу щодо затриманої скеровали до суду.
Іншого російського агента контррозвідники СБУ затримали у Бахмуті. Чоловік передавав окупантам інформацію щодо розташування підрозділів ЗСУ у прифронтовому районі. Для передачі геолокацій використовував анонімний Телеграм-канал.
Ще двох інформаторів затримали на зборі розвідданих про переміщення українських військ в Бахмутському районі та поблизу Дружківки.
Одним зі "зв’язкових" був бойовик терористичної організації "ДНР", який перебуває у складі окупаційного угруповання на сході України.
Зловмисникам повідомили про підозри у вчиненні злочинів і обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, поліція викрила у Торецьку Донецької області групу коригувальників, через дії яких російська ракета влучила у будинок з дитиною.
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