"Занадто щедрий подарунок Путіну": Кулеба про ризик неухвалення нових санкцій ЄС
Неухвалення Європейським союзом шостого санкційного пакету проти Росії означатиме "занадто щедрий подарунок Путіну". При цьому це сигналізуватиме про розкол всередині блоку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Дмитра Кулеби під час брифінгу з німецькою колегою Анналеною Бербок.
"Зараз тривають дискусії всередині Європейського союзу: як подолати угорське вето на 6-1 санкційний пакет. Це внутрішня справа ЄС, як знайти це рішення. Але, думаю, в інтересах самого Євросоюзу це рішення знайти. Бо у разі неухвалення - це буде занадто щедрим подарунком Путіну, не лише з точки зору санкцій, які не будуть застосовані, а й демонстрації розколу в самому ЄС", - зазначив Кулеба.
Нагадаємо, за даними Financial Times, ЄС виключив заборону на морське транспортування нафти з шостого пакету санкцій проти Росії. Таким чином, Брюссель пішов назустріч Греції та Мальті.
Зазначимо, Євросоюз готує шостий пакет санкцій проти Росії, в який має увійти ембарго на російську нафту. Ряд країн, включаючи Угорщину, виступають проти цієї заборони і загрожують заблокувати прийняття нових обмежень.
При цьому сьогодні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив про певний прогрес у переговорах з ЄС щодо нафтового ембарго щодо російської нафти.
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