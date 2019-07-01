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Сліпачук заявила про спроби тиску на членів ЦВК

Новини » Вибори 2019    01.07.2019 - 19:16
Сліпачук заявила про спроби тиску на членів ЦВК
Фото: Тетяна Сліпачук (Віталій Носач/РБК-Україна)

Представники політичних сил намагаються схилити ЦВК до прийняття рішень, заявила Сліпачук

На Центральну виборчу комісію (ЦВК) та її членів чиниться тиск перед достроковими виборами депутатів Верховної ради. Про це заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук під час засідання, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, представники політичних сил намагаються схилити ЦВК до прийняття рішень.

"Хочу звернутися до суспільства, до наших виборців, ми сьогодні дійсно на вістрі, сьогодні як ніколи роль комісії неймовірно важлива. Я не дам нікому знущатися над ЦВК, над її членами. Я буду відстоювати незалежність ЦВК... Провокаціями виглядають спроби провести зі мною нестандартні консультації з боку деяких вокругпартийных діячів з метою схилити ЦВК до того або іншого рішення. Я запевняю, що виходити за рамки закону ЦВК не вийде", - заявила Сліпачук.

Голова ЦВК заявила, що відповідні спроби тиску будуть отримувати належну оцінку правоохоронних органів.

"Кожен член ЦВК керувався і буде керуватися принципами незалежності і рівновіддаленість від будь-яких політичних партій. Ніякий тиск і провокації відносно голови або членів комісії не вплине на ту оцінку партіям і кандидатам, яку поставлять виборці в день голосування", - додала вона.

Нагадаємо, раніше ЦВК затвердила форму і текст виборчого бюлетеня для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах до ВР.

Як повідомляло РБК-Україна, за станом на 26 червня Центрвиборчком зареєстрував 5845 кандидатів на парламентські вибори.

 

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