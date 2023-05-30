Вслед за Залужным. Россия объявила в розыск Сырского

Министерство внутренних дел России объявило в розыск командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.
Об этом свидетельствуют данные на сайте МВД РФ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА-Новости".
В ведомстве страны-агрессора указывают, что розыск объявлен якобы по статье Уголовного кодекса. При этом конкретную статью не уточняют.
Напомним, сегодня в базу МВД России также внесли и главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного.
Объявление в розыск представителей военного руководства Украины происходит на фоне атаки неизвестных дронов на Москву и область.
РосСМИ писали, что для попытки ударов задействовали около 32 дронов, но большинство из них якобы сбили.
Более детально об инциденте можете узнать в материале РБК-Украина.
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