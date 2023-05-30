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Вслед за Залужным. Россия объявила в розыск Сырского

Фото: Александр Сырский, командующий сухопутными войсками ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Министерство внутренних дел России объявило в розыск командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

Об этом свидетельствуют данные на сайте МВД РФ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА-Новости".

В ведомстве страны-агрессора указывают, что розыск объявлен якобы по статье Уголовного кодекса. При этом конкретную статью не уточняют.

Фото: россияне объявили в розыск Сырского (скриншот)

Напомним, сегодня в базу МВД России также внесли и главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного.

Атака дронов на Москву и область

Объявление в розыск представителей военного руководства Украины происходит на фоне атаки неизвестных дронов на Москву и область.

РосСМИ писали, что для попытки ударов задействовали около 32 дронов, но большинство из них якобы сбили.

Более детально об инциденте можете узнать в материале РБК-Украина.

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