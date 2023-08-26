Вслед за послом Франции: хунта Нигера приказала американскому дипломату покинуть страну
Хунта Нигера, захватившая власть путем государственного переворота, дала послу Соединенных Штатов Америки 48 часов, чтобы покинуть страну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.
Отмечается, что новый посол США в Нигере Кэтлин Фитцгибонс прибыла в столицу Ниамея только в начале августа.
Соединенные Штаты настаивают на дипломатическом разрешении кризиса, который разразился 26 июля, когда военные офицеры Нигера захватили власть, свергли президента Мохамеда Базума и поместили его под домашний арест.
Также, самопровозглашенные власти Нигера приказали послам Франции и Германии покинуть страну в течение двух дней.
Впоследствии издание AFP выступило с заявлением, в котором указано, что информация о том, что послам США и Германии приказали покинуть Нигер недостоверна.
Переворот в Нигере
В конце июля охрана президента Нигера Мохаммеда Базума совершила государственный переворот. Руководитель президентской гвардии Абдурахман Чиани провозгласил себя новым лидером страны.
Подробнее о государственном перевороте в Нигере можете узнать в материале РБК-Украина.
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