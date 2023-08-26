Вслед за послом Франции: хунта Нигера приказала американскому дипломату покинуть страну

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP .

Отмечается, что новый посол США в Нигере Кэтлин Фитцгибонс прибыла в столицу Ниамея только в начале августа.

Соединенные Штаты настаивают на дипломатическом разрешении кризиса, который разразился 26 июля, когда военные офицеры Нигера захватили власть, свергли президента Мохамеда Базума и поместили его под домашний арест.

Также, самопровозглашенные власти Нигера приказали послам Франции и Германии покинуть страну в течение двух дней.

Впоследствии издание AFP выступило с заявлением, в котором указано, что информация о том, что послам США и Германии приказали покинуть Нигер недостоверна.

Переворот в Нигере

В конце июля охрана президента Нигера Мохаммеда Базума совершила государственный переворот. Руководитель президентской гвардии Абдурахман Чиани провозгласил себя новым лидером страны.

Подробнее о государственном перевороте в Нигере можете узнать в материале РБК-Украина.