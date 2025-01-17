Вслед за КНДР. Путин заключил договор о стратегическом партнерстве с Ираном

Российская Федерация заключила договор о стратегическом партнерстве с Ираном. Документ сегодня подписали Владимир Путин и иранский президент Масуд Пезешкиан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве подписан по итогам переговоров в Москве. Текст документа еще не опубликован.
До этого отношения Москвы и Тегерана опирались на договор о сотрудничестве от 2001 года. Активная работа над новым документом началась в январе 2022 года, перед полномасштабным российским вторжением в Украину.
Отметим, после церемонии подписания Пезешкиан заявил, что Иран выступает за политическое урегулирование российско-украинской войны.
"Ведение боевых действий и война - это не решение вопросов. Мы приветствуем политическое урегулирование вопроса между Украиной и Россией", - сказал он.
Его содержание неизвестно. Российские и иранские чиновники рассказывали, что он охватывает разные сферы: экономическую, торговую, энергетическую, научную, технологическую, а также военную.
Как заявил посол Ирана в России, документ состоит из преамбулы и 47 статей, которые определят отношения стран на следующие 20 лет. Официальные лица из Тегерана подчеркивали, что он не предусматривает создание оборонного альянса.
"Соглашение включает в себя сотрудничество в области безопасности и обороны, но не преследует цели создания военного альянса", - говорил министр иностранных дел Аббас Аракчи.
Как писало The Times, за несколько дней до этого Иран отправил тайную миссию в Россию, чтобы расширить военное сотрудничество и получить помощь в реализации своей ядерной программы.
Напомним, летом 2024 года Путин заключил договор о стратегическом партнерстве с Северной Кореей. После соглашения северокорейские войска были отправлены на помощь россиянам в Курскую область. По данным украинской стороны, сейчас там от 11 до 12 тысяч военных из КНДР, часть которых уже задействуют в штурмах.
Как считает политтехнолог Тарас Загородний, договор о партнерстве между Ираном и России никак не повлияет на войну против Украины. По его словам, Тегеран и без этого документа помогает Москве всем, чем может.
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