В Харькове демонтировали памятник Пушкину

В Харькове демонтирован бюст русского поэта Александра Пушкина. Его дальнейшую судьбу решат горожане после победы Украины в войне.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьковского городского совета.

"Этот памятник, а возможно и другие, должны быть сохранены, а их дальнейшую судьбу демократическим путем, но уже в мирное время, будут решать именно харьковчане", - добавляет городской совет.

Как отмечает пресс-служба, решение о демонтаже было принято из-за того, что Харьков является одним из самых пострадавших от войны городов. Городской совет понимает чувства горожан, не имевших желания видеть в своем городе русские топонимы.

"Как один из вариантов такого переосмысления - бюст Пушкина может стать частью экспозиции, посвященной украинскому национально-освободительному движению, ведь более ста лет назад, еще перед революцией 1917 года, его собирались снести активисты этого движения", – пишет пресс-служба.