ua ru
Ср, 09 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Харькове демонтировали памятник Пушкину

Новина українською →
Среда 09 ноября 2022 15:38
В Харькове демонтировали памятник Пушкину Фото: в Харькове демонтировали памятник Пушкину (t.me/citykharkivua)
Автор: Сергей Пышкин

В Харькове демонтирован бюст русского поэта Александра Пушкина. Его дальнейшую судьбу решат горожане после победы Украины в войне.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьковского городского совета.

"Этот памятник, а возможно и другие, должны быть сохранены, а их дальнейшую судьбу демократическим путем, но уже в мирное время, будут решать именно харьковчане", - добавляет городской совет.

Как отмечает пресс-служба, решение о демонтаже было принято из-за того, что Харьков является одним из самых пострадавших от войны городов. Городской совет понимает чувства горожан, не имевших желания видеть в своем городе русские топонимы.

"Как один из вариантов такого переосмысления - бюст Пушкина может стать частью экспозиции, посвященной украинскому национально-освободительному движению, ведь более ста лет назад, еще перед революцией 1917 года, его собирались снести активисты этого движения", – пишет пресс-служба.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине харков
NEWS
Путь на Херсон. Эксперт объяснил важность освобождения Снигиревки
Путь на Херсон. Эксперт объяснил важность освобождения Снигиревки
DAILY
Сергей Притула: Мы ходим по историческому кругу и всегда возвращаемся к войне с Россией
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Сергей Притула: Мы ходим по историческому кругу и всегда возвращаемся к войне с Россией